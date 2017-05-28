Две дамочки в сторону Севера
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Афиша/Досуг

Две дамочки в сторону Севера

Две дамочки в сторону Севера

28 мая 2017г., 19:36

Центр им. Вс.Мейерхольда

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ТЕАТР

Тонкая французская комедия в жанре нуар. Две сестры отправляются в невеселое на первый взгляд путешествие: они едут на могилу отца с прахом матери. Поездка оборачивается приключениями: они угоняют автобус, зависают в баре, танцуют и предаются воспоминаниям. Режиссерский дебют Ольги Бешули (актрисы театра ОКОЛО дома Станиславского) и театральный – киноактрисы Марии Шалаевой.

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