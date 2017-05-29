Как сообщает издание, руководители «Лукойла», «Транснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Ростеха» в апреле написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложили внести дополнить поправки в закон об акционерных обществах.

В настоящее время в законе об акционерных обществах в описании информационных прав акционера нет разницы между стратегическим инвестором и теми, кто владеет несколькими акциями. Авторы письма указывают, что это «порождает конфликты и судебные споры». По их мнению, необходимо ввести перечень информации, которую вправе получить любой акционер. В таком случае миноритарии смогут ознакомиться с договором о создании общества, уставом, положением о филиале и представительстве, годовыми отчетами, списками аффилированных лиц, информацией об акционерных соглашениях. Доступ же к иным внутренним документам инициаторы послания предлагают исключить для тех, кто владеет менее чем одним процентом голосующих акций.

По мысли авторов письма компания может отказать в информации — если она запрашивается повторно в течение трех лет, или акционер не указал, зачем ему документ, или цель акционера неразумна, или документ относится к периоду, когда запрашивающий не был акционером.

По данным издания, президент поручил проработать вопрос. О серьезных основаниях для озабоченности авторов письма заместителю председателя правительства Сергею Приходько сообщил руководитель президентской администрации Антон Вайно.

В Минюсте заявили, что письма не получали, в Минэкономразвития от комментариев отказались.

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