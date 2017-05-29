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Образование/Карьера
29 мая начинается сдача ЕГЭ
Период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начинется в России 29 мая. Первыми предметами станут география и информатика..
Экзамены по этим предметам будут сдавать 703 тысячи
выпускников. Для проведения экзамена в стране подготовлено пять тысяч пунктов
сдачи (ППЭ).
В прошлом году самым популярным предметом у выпускников стало обществознание. За ним идут химия, история и биология. Что касается точных наук, то ученики выбирают как базовый так и профильный уровень математики.
С графиком сдачи ЕГЭ можно ознакомиться на информационном портале ЕГЭ.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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