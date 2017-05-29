Образование/Карьера

Экзамены по этим предметам будут сдавать 703 тысячи выпускников. Для проведения экзамена в стране подготовлено пять тысяч пунктов сдачи (ППЭ).



В прошлом году самым популярным предметом у выпускников стало обществознание. За ним идут химия, история и биология. Что касается точных наук, то ученики выбирают как базовый так и профильный уровень математики.

С графиком сдачи ЕГЭ можно ознакомиться на информационном портале ЕГЭ.

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