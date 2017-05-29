29 мая начинается сдача ЕГЭ
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Образование/Карьера

29 мая начинается сдача ЕГЭ

29 мая начинается сдача ЕГЭ

M24.ru 29 мая 2017г., 10:43

Период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начинется в России 29 мая. Первыми предметами станут география и информатика.

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Экзамены по этим предметам будут сдавать 703 тысячи выпускников. Для проведения экзамена в стране подготовлено пять тысяч пунктов сдачи (ППЭ).

В прошлом году самым популярным предметом у выпускников стало обществознание. За ним идут химия, история и биология. Что касается точных наук, то ученики выбирают как базовый так и профильный уровень математики.

С графиком сдачи ЕГЭ можно ознакомиться на информационном портале ЕГЭ.

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Москва-Инфо

   