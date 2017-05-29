Образование/Карьера

Экзамен пройдет с 29 мая по 5 июля в формате чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Свои профессиональные навыки студенты из 53 колледжей и одного вуза продемонстрируют по 64 компетенциям.

График проведения испытаний опубликован на сайте регионального координационного центра WorldSkills Russia по Москве.

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