8500 студентов проэкзаменуют по 64 предметам
версия для печати

Образование/Карьера

8500 студентов проэкзаменуют по 64 предметам

Фото: m24.ru/Роман Балаев

8500 студентов проэкзаменуют по 64 предметам

M24.ru 29 мая 2017г., 10:53

Более 8,5 тысячи студентов московских колледжей сдадут демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

.

Экзамен пройдет с 29 мая по 5 июля в формате чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Свои профессиональные навыки студенты из 53 колледжей и одного вуза продемонстрируют по 64 компетенциям.

График проведения испытаний опубликован на сайте регионального координационного центра WorldSkills Russia по Москве.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Образование/Карьера»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   