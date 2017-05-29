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Образование/Карьера
8500 студентов проэкзаменуют по 64 предметам
Более 8,5 тысячи студентов московских колледжей сдадут демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации, сообщает портал мэра и правительства Москвы..
Экзамен пройдет с 29 мая по 5 июля в формате чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Свои профессиональные навыки студенты из 53 колледжей и одного вуза продемонстрируют по 64 компетенциям.
График проведения испытаний опубликован на сайте регионального координационного центра WorldSkills Russia по Москве.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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