События
«Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму из Швеции
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм под названием «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда..
В прошлом году в Каннах Эстлунд со своей картиной «Форс-мажор» о горнолыжном курорте стал лауреатом приза жюри программы «Особый взгляд».
В фильме «Квадрат» Эстлунда рассказывается о работнике музея современного искусства, который, отчаянно пытаясь добиться успеха, привозит в свою галерею инсталляцию под названием «Квадрат». Премьера фильма состоялась в ходе фестиваля 19 мая. Картина, как пишет Thу Guardian, была хорошо воспринята критиками.
Вторую по значимости награду, гран-при, фестиваля, в этом году получила кинокартина французского режиссера Робена Кампийо «120 ударов в минуту». Третьего приза за ленту под названием «Нелюбовь», как сообщалось, удостоился российский режиссер Андрей Звягинцев.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.