В прошлом году в Каннах Эстлунд со своей картиной «Форс-мажор» о горнолыжном курорте стал лауреатом приза жюри программы «Особый взгляд».

В фильме «Квадрат» Эстлунда рассказывается о работнике музея современного искусства, который, отчаянно пытаясь добиться успеха, привозит в свою галерею инсталляцию под названием «Квадрат». Премьера фильма состоялась в ходе фестиваля 19 мая. Картина, как пишет Thу Guardian, была хорошо воспринята критиками.

Вторую по значимости награду, гран-при, фестиваля, в этом году получила кинокартина французского режиссера Робена Кампийо «120 ударов в минуту». Третьего приза за ленту под названием «Нелюбовь», как сообщалось, удостоился российский режиссер Андрей Звягинцев.

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