Велосипедисты возрастом от 10 до 78 лет начали собираться с 10 утра на проспекте Сахарова, где их ждали партнерские площадки, веломастерские, а также выступления артистов полюбившегося москвичам проекта «Музыка в метро». Среди участников были москвичи и гости города на самых разных моделях велосипедов – от шоссейных, горных и городских круизеров до тандемов. В велопараде приняли участие представители Министерства транспорта Российской Федерации, Правительства Москвы, администрации соседних регионов.

В день праздника столичный велопрокат «Велобайк» сделал для всех желающих льготные условия: поездки от 3 до 6 часов стоили 450 рублей вместо 1000 рублей. А тариф «Сезон» можно было приобрести со скидкой 100 рублей. Жители отдаленных районов города и Подмосковья могли бесплатно провезти свой велосипед в электричке. Добраться к месту старта можно было на наземном общественном транспорте и МЦК, в них также действовал бесплатный провоз велосипедов.

Мероприятие стало одним из центральных московских событий, которое привлекло внимание более 100 СМИ. Более 40 тысяч упоминаний размещено в социальных сетях.

«Московские велопарады в течение нескольких лет подряд собирают десятки тысяч любителей велотранспорта. Сегодняшний заезд стал рекордным по количеству участников. Мы первыми в стране стали проводить столь масштабные велопарады 5 лет назад, которые сегодня являются традиционным городским праздником. Именно он даёт старт лету в Москве. Правительство Москвы планирует продолжить работу по созданию инфраструктуры, чтобы велосипедисты чувствовали себя комфортно и безопасно на московских дорогах, а велосипед стал привычным видом городского транспорта», – рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Каждое последнее воскресенье мая с 2016 года является Всероссийским днём велопарада. 28 мая парады также прошли в 70 городах России.

Информация:

Организаторы парада – проект по развитию велокультуры Let's bike it! и Департамент транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры Москвы. Генеральные спонсоры – АО «Тинькофф Банк» и ООО «Керхер». Официальный спонсор – компания Volvo Cars.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,