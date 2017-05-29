«Калужское шоссе является основной магистралью ТиНАО. Никаким современным требованиям оно не отвечало, являлось одной из самых проблемных автодорог в Москве. Мы работаем по трем этапам полной реконструкции этого направления. Первый этап - это тот, участок, на котором мы находимся: от МКАДа до дер. Сосенки - всего 24 км дорог, 10 искусственных сооружений сегодня запускается в строй. Второй участок - это развязка на ул. Профсоюзная и МКАДе, тоже сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем не менее, основные работы там тоже проведены», - рассказал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что осенью этого года развязка будет запущена.

«И третий этап - от этого участка и до ЦКАДа будет построен в течение 2018 года», - подчеркнул мэр города.

Сергей Собянин добавил, что также в ТиНАО создаются новые офисы, новые промышленные предприятия, новые жилые районы.

Проект реконструкции Калужского шоссе предусматривает расширение магистрали до четырех-пяти полос движения в каждом направлении и организацию безопасного бессветофорного движения личного и общественного транспорта. Планируется, что пропускная способность шоссе увеличится на 20-25%. По окончании реконструкции Калужское шоссе будет соответствовать параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса.

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