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В открытии участка Калужского шоссе принял участие мэр города
29 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции Калужского шоссе, открывая движение по участку от МКАД до деревни Сосенки..
«Калужское шоссе является основной магистралью ТиНАО. Никаким современным требованиям оно не отвечало, являлось одной из самых проблемных автодорог в Москве. Мы работаем по трем этапам полной реконструкции этого направления. Первый этап - это тот, участок, на котором мы находимся: от МКАДа до дер. Сосенки - всего 24 км дорог, 10 искусственных сооружений сегодня запускается в строй. Второй участок - это развязка на ул. Профсоюзная и МКАДе, тоже сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем не менее, основные работы там тоже проведены», - рассказал Сергей Собянин.
Столичный градоначальник отметил, что осенью этого года развязка будет запущена.
«И третий этап - от этого участка и до ЦКАДа будет построен в течение 2018 года», - подчеркнул мэр города.
Сергей Собянин добавил, что также в ТиНАО создаются новые офисы, новые промышленные предприятия, новые жилые районы.
Проект реконструкции Калужского шоссе предусматривает расширение магистрали до четырех-пяти полос движения в каждом направлении и организацию безопасного бессветофорного движения личного и общественного транспорта. Планируется, что пропускная способность шоссе увеличится на 20-25%. По окончании реконструкции Калужское шоссе будет соответствовать параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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