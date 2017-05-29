Московская жизнь
ГКУ «Центр организации дорожного движения» просит быть внимательнее на дорогах
ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) призвал столичных водителей быть особенно внимательными на дорогах летом из-за школьных каникул..
«ЦОДД напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать
правила дорожного движения, особенно в дни школьных каникул. Водителям
рекомендуется быть внимательнее летом, когда в городе много детей. Родителям
необходимо напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге, прежде
всего о безопасном пересечении проезжей части: только на пешеходных переходах,
на зеленый сигнал светофора, убедившись при этом, что дорога свободна. Любые
игры рядом с проезжей частью запрещены. По возможности, не оставляйте детей без
присмотра», - отмечается в материале.
Большая часть ДТП с участием детей происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. «Главное, о чем следует помнить: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо снизить скорость. Только внимательное отношение автомобилистов к другим участникам движения позволит обеспечить детям безопасные условия на дорогах», - заключили в пресс-службе.
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