«ЦОДД напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в дни школьных каникул. Водителям рекомендуется быть внимательнее летом, когда в городе много детей. Родителям необходимо напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге, прежде всего о безопасном пересечении проезжей части: только на пешеходных переходах, на зеленый сигнал светофора, убедившись при этом, что дорога свободна. Любые игры рядом с проезжей частью запрещены. По возможности, не оставляйте детей без присмотра», - отмечается в материале.



Большая часть ДТП с участием детей происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. «Главное, о чем следует помнить: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо снизить скорость. Только внимательное отношение автомобилистов к другим участникам движения позволит обеспечить детям безопасные условия на дорогах», - заключили в пресс-службе.

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