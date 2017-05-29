ГКУ «Центр организации дорожного движения» просит быть внимательнее на дорогах
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Московская жизнь

ГКУ «Центр организации дорожного движения» просит быть внимательнее на дорогах

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

ГКУ «Центр организации дорожного движения» просит быть внимательнее на дорогах

Информационный Центр Правительства Москвы 29 мая 2017г., 13:50

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) призвал столичных водителей быть особенно внимательными на дорогах летом из-за школьных каникул.

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«ЦОДД напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в дни школьных каникул. Водителям рекомендуется быть внимательнее летом, когда в городе много детей. Родителям необходимо напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге, прежде всего о безопасном пересечении проезжей части: только на пешеходных переходах, на зеленый сигнал светофора, убедившись при этом, что дорога свободна. Любые игры рядом с проезжей частью запрещены. По возможности, не оставляйте детей без присмотра», - отмечается в материале.

Большая часть ДТП с участием детей происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. «Главное, о чем следует помнить: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо снизить скорость. Только внимательное отношение автомобилистов к другим участникам движения позволит обеспечить детям безопасные условия на дорогах», - заключили в пресс-службе.

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