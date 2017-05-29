Путешествие

«Московская смена» - бесплатная программа активного детского отдыха, которая будет реализована в столице второй год подряд. Этим летом проект пройдет на базе 266 общеобразовательных и спортивных школ и социальных центров Москвы.

Школьники будут посещать «Московскую смену» каждый будний день с 9 до 18 часов. Педагоги проведут для детей развивающие занятия, мастер-классы, игры и досуговые мероприятия. В период проведения программы для детей будут организованы экскурсии в музеи, театры, веревочные парк и другие интересные площадки, а также 10 крупных спортивных мероприятий.

На «Московской смене» для ребят будет организовано трехразовое полноценное питание. Всего для работы на программе планируется привлечь 3 898 педагогов и 726 медицинских работников.

«Уже второй год подряд в рамках «Московской смены» МОСГОРТУР организует для школьников экскурсии в столичные музеи, театры и культурные площадки. В этом году ребята посетят порядка 60 культурных площадок. За смену каждый школьник сможет посетить две культурные площадки. Акцент в экскурсиях сделан на творческое развитие и профориентацию детей. Школьники посетят «Мастерславь»,

«Кидбург», «Кидзанию», ряд московских музеев, Планетарий, Политехнический музей, океанариум и другие популярные культурные площадки Москвы. Очень важно, что на всех экскурсионных площадках на «Московской смене» есть доступная среда. При организации культурного досуга для школьников мы соблюдали главный принцип – важно чтобы один ребенок смог посетить разные учреждения: развлекательные центры, театр, музеи и другие», - говорит стратегический директор МОСГОРТУРа Наталья Лосева.

Записать детей на «Московскую смену» родители могут в общеобразовательных и спортивных школах, которые посещает ребенок, и социальных учреждениях по месту жительства.

Ознакомиться с картой «Московской смены» можно в специальном разделе на Портале mos.ru.

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