версия для печати
Путешествие
Русским на Шри-Ланке советуют быть осторожнее
Ростуризм призвал россиян, находящихся на Шри-Ланке, соблюдать осторожность в связи со сложной метеорологической обстановкой на острове..
Проливные дожди в стране идут на протяжении нескольких дней. Они вызвали наводнения и оползни, приведшие к гибели 164 человек. Более ста людей числятся пропавшими без вести. Данных о наличии россиян среди погибших и пострадавших на острове пока нет.
В сложившейся ситуации Ростуризм призывает российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, четко выполнять рекомендации местных властей.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.