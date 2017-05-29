Русским на Шри-Ланке советуют быть осторожнее
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Путешествие

Русским на Шри-Ланке советуют быть осторожнее

Фото: ТАСС/Zuma\Gayan Sameera

Русским на Шри-Ланке советуют быть осторожнее

M24.ru 29 мая 2017г., 14:19

Ростуризм призвал россиян, находящихся на Шри-Ланке, соблюдать осторожность в связи со сложной метеорологической обстановкой на острове.

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Проливные дожди в стране идут на протяжении нескольких дней. Они вызвали наводнения и оползни, приведшие к гибели 164 человек. Более ста людей числятся пропавшими без вести. Данных о наличии россиян среди погибших и пострадавших на острове пока нет.

В сложившейся ситуации Ростуризм призывает российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, четко выполнять рекомендации местных властей.

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Москва-Инфо

   