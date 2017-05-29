Путешествие

Проливные дожди в стране идут на протяжении нескольких дней. Они вызвали наводнения и оползни, приведшие к гибели 164 человек. Более ста людей числятся пропавшими без вести. Данных о наличии россиян среди погибших и пострадавших на острове пока нет.

В сложившейся ситуации Ростуризм призывает российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, четко выполнять рекомендации местных властей.

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