В центрах госуслуг «Мои Документы» проходят бесплатные консультации граждан по вопросам программы реновации
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Московская жизнь

В центрах госуслуг «Мои Документы» проходят бесплатные консультации граждан по вопросам программы реновации

В центрах госуслуг «Мои Документы» проходят бесплатные консультации граждан по вопросам программы реновации

29 мая 2017г., 14:47

С 29 мая по 15 июня в центрах госуслуг «Мои Документы» всех административных округов Москвы проходят бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с защитой жилищных и имущественных прав москвичей при осуществлении программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

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Консультации организованы Московской городской Думой совместно с Адвокатской палатой города Москвы. Консультации проходят по рабочим дня с 13.00 до 17.00 (за исключением дней, когда проходят заседания Мосгордумы) по следующим адресам:

ЦАО

Центр госуслуг района Пресненский: Пресненская наб., д. 2

САО

Центр госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино: Ленинградское шоссе, д. 108.

СВАО

Центр госуслуг района Алексеевский: ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 3.

ВАО

Центр госуслуг района Измайлово: 10-я Парковая ул., д. 20.

ЮВАО

Центр госуслуг районов Нижегородский и Лефортово: проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

ЮАО

Центр госуслуг района Царицыно: ул. Медиков, д. 1/1, корп. 3.

ЮЗАО

Центр госуслуг района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2.

ЗАО

Центр госуслуг районов Можайский и Кунцево: ул. Маршала Неделина, д. 40.

СЗАО

Центр госуслуг районов Северное Тушино и Южное Тушино: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1.

ЗелАО

Центр госуслуг района Крюково: Зеленоград, корп. 2019.

ТиНАО

Центр госуслуг поселения Троицк: Троицк, 1-я Лазурная ул., д. 4.
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