В центрах госуслуг «Мои Документы» проходят бесплатные консультации граждан по вопросам программы реновации

С 29 мая по 15 июня в центрах госуслуг «Мои Документы» всех административных округов Москвы проходят бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с защитой жилищных и имущественных прав москвичей при осуществлении программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

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