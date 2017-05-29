Московская жизнь
В центрах госуслуг «Мои Документы» проходят бесплатные консультации граждан по вопросам программы реновации
С 29 мая по 15 июня в центрах госуслуг «Мои Документы» всех административных округов Москвы проходят бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с защитой жилищных и имущественных прав москвичей при осуществлении программы реновации жилищного фонда в городе Москве..
Консультации организованы Московской городской Думой совместно с Адвокатской палатой города Москвы. Консультации проходят по рабочим дня с 13.00 до 17.00 (за исключением дней, когда проходят заседания Мосгордумы) по следующим адресам:
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ЦАО
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Центр госуслуг района Пресненский: Пресненская наб., д. 2
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САО
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Центр госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино: Ленинградское шоссе, д. 108.
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СВАО
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Центр госуслуг района Алексеевский: ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 3.
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ВАО
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Центр госуслуг района Измайлово: 10-я Парковая ул., д. 20.
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ЮВАО
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Центр госуслуг районов Нижегородский и Лефортово: проезд Завода Серп и Молот, д. 10.
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ЮАО
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Центр госуслуг района Царицыно: ул. Медиков, д. 1/1, корп. 3.
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ЮЗАО
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Центр госуслуг района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2.
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ЗАО
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Центр госуслуг районов Можайский и Кунцево: ул. Маршала Неделина, д. 40.
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СЗАО
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Центр госуслуг районов Северное Тушино и Южное Тушино: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1.
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ЗелАО
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Центр госуслуг района Крюково: Зеленоград, корп. 2019.
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ТиНАО
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Центр госуслуг поселения Троицк: Троицк, 1-я Лазурная ул., д. 4.
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