ЕГЭ по иностранному языку введут с 2022 года
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События

ЕГЭ по иностранному языку введут с 2022 года

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Министр образования и науки Ольга Васильева

ЕГЭ по иностранному языку введут с 2022 года

ИА «РОСБАЛТ» 29 мая 2017г., 16:07

Иностранный язык станет обязательным предметом в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 2022 года. Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева

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«В 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку станет обязательной. А с 2020 года она пойдет у нас в штатном режиме по нескольким регионам, как пилот», — сказала Васильева на заседании Ситуационно-информационного центра (СИЦ) Рособрнадзора.  

Васильева также напомнила, что в этом году ведомство убрало тестовые части во всех предметах, кроме иностранного языка. «Страна медленно, но верно готовится к ЕГЭ по иностранному языку», — отметила министр.

Ранее Васильева сообщила, что история станет обязательным предметом ЕГЭ с 2020 года. Пока что, на 2017 год, обязательными предметами являются только русский язык и математика.

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Москва-Инфо

   