«В 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку станет обязательной. А с 2020 года она пойдет у нас в штатном режиме по нескольким регионам, как пилот», — сказала Васильева на заседании Ситуационно-информационного центра (СИЦ) Рособрнадзора.

Васильева также напомнила, что в этом году ведомство убрало тестовые части во всех предметах, кроме иностранного языка. «Страна медленно, но верно готовится к ЕГЭ по иностранному языку», — отметила министр.

Ранее Васильева сообщила, что история станет обязательным предметом ЕГЭ с 2020 года. Пока что, на 2017 год, обязательными предметами являются только русский язык и математика.

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