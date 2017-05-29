Хоккей. НХЛ. Финал Кубка Стэнли. Питтсбург — Нэшвилл. Счет в серии 0:0

30 мая 2017 года, 03:00 МСК

«Питтсбург»

Евгения Малкина ждёт очередной финал кубка Стэнли. Команда Майка Саливана уже прошла «Коламбус», «Вашингтон» и «Оттаву», причём две после в семи встречах и сил отдала очень много. Самая лучшая атака готовится играть против лучшей защиты. У «Пенс» вернулись Шульц и Дейли, поэтому в защите будет немного проще, однако, не стоит забывать о том, что у «Предс» отлично играют защитники и подключаются ко всем атакам. По-прежнему придётся играть без Летанга, но хозяева уже к этому достаточно привыкли.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» нисколько не боится именитого соперника и решительно настроен идти до конца. Пекка Ринне сказал о том, что ему проще начинать на выезде, ведь команда может сконцентрироваться на игру, живя вместе в гостинице. «Предаторз» во всех трёх сериях начинали в гостях и обязательно выигрывало первый матч, отбирая преимущество домашней площадки. У гостей крайне сильная оборона, пожалуй, сейчас лучшая в лиге, к тому же защитники постоянно подключаются в атаку, много бросают и набирают очки.

Статистика и личные встречи

В регулярном сезоне команды сыграли между собой два матча и в обоих было забито 6 шайб.

По ходу регулярки было сыграно две встречи, команды обменялись уверенными победами.

Прогноз

В первых двух встречах, по нашему мнению, команды будут лишь присматриваться друг к другу. У «Пенс» вернулись важные игроки оборонительного плана, Мюррей снова стал столпом обороны. Мы считаем, что в первой встрече серии обилие заброшенных шайб ждать не стоит. Берём тотал меньше.

Коэффициенты БК Leon:

Питтсбург — 2,00

Ничья — 3,80

Нэшвилл — 3,05

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