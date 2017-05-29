Прогноз. Футбол. «Айнтрахт» Б — «Вольфсбург»
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Cпорт

Прогноз. Футбол. «Айнтрахт» Б — «Вольфсбург» 29 мая 21:30 мск

Прогноз. Футбол. «Айнтрахт» Б — «Вольфсбург» 29 мая 21:30 мск

Тэги: футбол

http://www.vseprosport.ru/ 29 мая 2017г., 17:45

В первом поединке минимальная победа досталась «Вольфсбургу» и это в принципе мало что изменило.

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Германия. Бундеслига. Стыковые игры. «Айнтрахт» Б — «Вольфсбург»
29 мая 2017 года, 21-30 МСК

«Айнтрахт»
Совсем немного не хватило «Айнтрахту», чтобы попасть в Бундеслигу напрямую. Итоговый проигрыш «Ганноверу» составил всего одно очко, да и чемпионам из «Штутгарта» брауншвейгцы проиграли всего два зачетных балла. Именно поражение от «Ганновера» в середине апреля стало ключевым, оно позволило соперникам сделать решающий отрыв.

«Вольфсбург»
«Вольфсбург» сезон провалили окончательно и бесповоротно, команда, которая пару сезонов назад на равных играла с мадридским «Реалом» в Лиге Чемпионов, сейчас упала на самое дно таблицы Бундеслиги. 37 набранных очков и разница мячей «-18» — с такими показателями «волки» закончили турнир. Согласитесь, практически катастрофа, пусть финансовая ситуация не такая шикарная, как раньше, но по составу команда все же превосходила многих оппонентов.

Статистика и личные встречи
«Вольфсбург» в гостях набрал 19 очков (5-4-8) при разнице мячей 19:27, проиграны три из четырех последних матчей.

«Айнтрахт» дома проиграл всего один матч, выиграно 13 из 17 поединков сезона, разница мячей составила 35:17.

Последний раз команды встречались в сезоне 2013/14, «Айнтрахт» в гостях выиграл 2:0, дома – ничья 1:1.

Прогноз
Ситуация в корне для «Айнтрахта» не изменилась – брауншвейгцам по-прежнему надо забивать хотя бы гол. Станет ли хозяйский клуб с первых же минут рисковать и бежать в атаку сломя голову? На наш взгляд — нет, ведь пропущенный мяч на своем поле заставит забивать трижды. Считаем, что нас снова ждет не слишком яркое противостояние, где трех мячей ждать очень трудно.

Коэффициенты БК 1хСтавка:
Айнтрахт – 3,48
Ничья – 3,34
Вольфсбург — 2,35

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