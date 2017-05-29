Германия. Бундеслига. Стыковые игры. «Айнтрахт» Б — «Вольфсбург»

29 мая 2017 года, 21-30 МСК

«Айнтрахт»

Совсем немного не хватило «Айнтрахту», чтобы попасть в Бундеслигу напрямую. Итоговый проигрыш «Ганноверу» составил всего одно очко, да и чемпионам из «Штутгарта» брауншвейгцы проиграли всего два зачетных балла. Именно поражение от «Ганновера» в середине апреля стало ключевым, оно позволило соперникам сделать решающий отрыв.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» сезон провалили окончательно и бесповоротно, команда, которая пару сезонов назад на равных играла с мадридским «Реалом» в Лиге Чемпионов, сейчас упала на самое дно таблицы Бундеслиги. 37 набранных очков и разница мячей «-18» — с такими показателями «волки» закончили турнир. Согласитесь, практически катастрофа, пусть финансовая ситуация не такая шикарная, как раньше, но по составу команда все же превосходила многих оппонентов.



Статистика и личные встречи

«Вольфсбург» в гостях набрал 19 очков (5-4-8) при разнице мячей 19:27, проиграны три из четырех последних матчей.

«Айнтрахт» дома проиграл всего один матч, выиграно 13 из 17 поединков сезона, разница мячей составила 35:17.

Последний раз команды встречались в сезоне 2013/14, «Айнтрахт» в гостях выиграл 2:0, дома – ничья 1:1.



Прогноз

Ситуация в корне для «Айнтрахта» не изменилась – брауншвейгцам по-прежнему надо забивать хотя бы гол. Станет ли хозяйский клуб с первых же минут рисковать и бежать в атаку сломя голову? На наш взгляд — нет, ведь пропущенный мяч на своем поле заставит забивать трижды. Считаем, что нас снова ждет не слишком яркое противостояние, где трех мячей ждать очень трудно.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Айнтрахт – 3,48

Ничья – 3,34

Вольфсбург — 2,35

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