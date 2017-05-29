Италия. Серия Б. Плей-офф. Полуфинал. «Фрозиноне» — «Карпи»

29 мая 2017 года, 21-30 МСК

«Фрозиноне»

«Канарейки» из Фрозиноне заняли в основном турнире третье место, лишь по дополнительным показателям отдав прямую путевку в Серию А «Вероне». Эта позиция позволила команде избежать четвертьфинала плей-офф. На финише сезона смотрелся клуб неплохо – четыре победы в пяти недавних матчах, но единственное поражение от «Беневенто» стало как раз критическим.

«Карпи»

«Карпи» не слишком уверенно провел чемпионат – седьмое место стало реальностью лишь в самой концовке. За семь игр бьянкоросси ни разу не проиграли и заработали 15 очков, большинство конкурентов такой стабильностью похвастать не могло. Дома была серия из четырех побед подряд, но это не помогло в первом матче – за 90 минут «Карпи» удалось нанести всего один удар в створ ворот соперника.

Статистика и личные встречи

«Фрозиноне» дома проиграл всего три матча с начала сезона, набрав 46 очков (14-4-3) при ризнице голов 35:20.

«Карпи» в гостях взял 28 очков (7-5-9), соотношение голов 17:24

«Фрозиноне» дома победил «Карпи» во всех трех очных матчах.

Прогноз

Стратегически важную ничью гостевую ничью 0:0 «Фрозиноне» заработал, теперь дома «канарейки» будут хозяевами положения. Считаем, что шансы у них намного больше, по уровню состава и качеству игры они явно превосходят «Карпи».

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Фрозиноне – 1,92

Ничья – 3,34

Карпи – 4,92

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