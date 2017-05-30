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События
14 человек скончалось в результате урагана в Москве
Жертвами прошедшего накануне урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек..
«На данный момент установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибли 14 человек — 11 в Москве и трое в Московской области», — сказала она.
Точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.
Ранее сообщалось, что всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. Все еще в больницах остаются 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка. Состояние восьми человек оценивается как тяжелое. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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