«На данный момент установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибли 14 человек — 11 в Москве и трое в Московской области», — сказала она.

Точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

Ранее сообщалось, что всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. Все еще в больницах остаются 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка. Состояние восьми человек оценивается как тяжелое. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника.

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