30 июня-1 июля состоится праздник розы
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Московская жизнь

30 июня-1 июля состоится праздник розы

Фото: РИА Новости/Яков Андреев

30 июня-1 июля состоится праздник розы

Информационный Центр Правительства Москвы 30 мая 2017г., 11:44

Праздник розы пройдет в Москве с 30 июня по 1 июля. Об этом сообщил глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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«Выведен новый сорт красной кустовой розы «Москва». Презентация нового сорта розы «Москва» состоится 29 июня на Московском международном фестивале Moscow Flower Show «Москвы». Городские мероприятия, посвященные празднику розы, пройдут с 30 июня по 1 июля 2017 года», - сказал Антон Кульбачевский.

По его словам, планируется украсить розами 50 автобусных остановок в пределах Садового кольца, а также раздавать розы жителям столицы с помощью промо-велосипедистов и пеших промоутеров.

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