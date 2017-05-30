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Московская жизнь
30 июня-1 июля состоится праздник розы
Праздник розы пройдет в Москве с 30 июня по 1 июля. Об этом сообщил глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский..
«Выведен новый сорт красной кустовой розы «Москва».
Презентация нового сорта розы «Москва» состоится 29 июня на Московском
международном фестивале Moscow Flower Show «Москвы». Городские мероприятия,
посвященные празднику розы, пройдут с 30 июня по 1 июля 2017 года», - сказал
Антон Кульбачевский.
По его словам, планируется украсить розами 50 автобусных остановок в пределах Садового кольца, а также раздавать розы жителям столицы с помощью промо-велосипедистов и пеших промоутеров.
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