«Выведен новый сорт красной кустовой розы «Москва». Презентация нового сорта розы «Москва» состоится 29 июня на Московском международном фестивале Moscow Flower Show «Москвы». Городские мероприятия, посвященные празднику розы, пройдут с 30 июня по 1 июля 2017 года», - сказал Антон Кульбачевский.



По его словам, планируется украсить розами 50 автобусных остановок в пределах Садового кольца, а также раздавать розы жителям столицы с помощью промо-велосипедистов и пеших промоутеров.

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