Запуск именного состава является совместным проектом Департамента транспорта города Москвы, Московского метрополитена и Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства культуры РФ. Каждый вагон нового поезда посвящён изречениям великих отечественных и европейских просветителей: писателей Льва Толстого и Фёдора Достоевского, учёного Ивана Павлова, поэта Максимилиана Волошина и многих других. Мысли и суждения этих известных людей помогут пассажирам взглянуть на историю России под новым углом, а также покажут, какие уроки преподносит нам опыт соотечественников. Каждое высказывание и афоризм, использованные в оформлении вагонов, проиллюстрированы сопроводительными рисунками.

«Пуск нового тематического состава «Россия – Моя история» – очередной этап развития культурно-образовательных проектов Московского метрополитена, – сообщил заместитель начальника Московского метрополитена по коммуникациям Алексей Ильиных. – Тематическое оформление нового состава, посвященного истории России, призвано напомнить пассажирам метро о величии нашего Государства и его роли в мировой истории».

В торжественной церемонии запуска приняли участие представители Министерства культуры Российской Федерации, а также руководство Московского метрополитена и Российского военно-исторического общества.

Информация:

Тематический поезд «Россия – моя история» создан в рамках одноимённого проекта, получившего начало в 2013 году. Тогда открылась первая выставка цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. За период с 2013 года и по сегодняшний день создано 4 экспозиции («Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история. 1945–2016») и проведено 10 временных выставок в городах России. В общей сложности экспозиции проекта посетило более 3 миллионов зрителей по всей России.

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