Ласточка-2» эксплуатируется без договора причаливания. По решению суда, которое вступило в законную силу, собственник должен освободить причал. Теплоход «А. Блок» пришвартован к Краснопресненской набережной, которая не является разрешенным пунктом стоянки, согласно действующим Правилам стоянки и движения судов в московском бассейне. За причаливание в нарушение правил плавания ответственные лица «А. Блок» привлечены к административной ответственности по ст. 11.7 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что теплоход «Валерий Брюсов», который пришвартован на Крымской набережной, также покинет акваторию Москвы. Установлено, что теплоход эксплуатируется без договора водопользования, что нарушает ст. 11 Водного кодекса РФ. Суд обязал собственника - ОАО «Московский туристический флот» - освободить набережную. На данный момент судно готовят к транспортировке.

Освобождение акватории Москвы решает сразу несколько задач: обеспечение безопасности пассажиров судов и других водных объектов, а также сохранение эстетического облика столицы и ее благоустройство. С 2013 года набережные Москвы освобождают от дебаркадеров - объектов, непригодных для судоходства и исключенных из Государственного судового реестра. В большинстве случаев дебаркадеры не вписывались в панораму акватории, загораживали вид на исторические здания, к тому же находиться на борту объекта, непригодного для судоходства, небезопасно.

С 2013 года из акватории убрали 38 дебаркадеров. 28 объектов владельцы транспортировали, еще 10 – были перемещены силами ГКУ «Организатор перевозок». Дебаркадеры не отвечали минимальным требованиям безопасности для людей, находившихся на борту.

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