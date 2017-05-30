Происшествия

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано. В ходе спасательной операции с расположенных выше этажей было спасено 6 человек, однако есть пострадавшие. Все они переданы медикам для оказания помощи при необходимости.

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