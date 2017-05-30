Шесть человек спасли из пожара на западе Москвы на Большой Филевской улице
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Происшествия

Шесть человек спасли из пожара на западе Москвы на Большой Филевской улице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Шесть человек спасли из пожара на западе Москвы на Большой Филевской улице

M24.ru 30 мая 2017г., 12:30

Шесть человек были спасены из пожара в квартире на Большой Филевской улице.

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Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано. В ходе спасательной операции с расположенных выше этажей было спасено 6 человек, однако есть пострадавшие. Все они переданы медикам для оказания помощи при необходимости.

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