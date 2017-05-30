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Будем здоровы
Сыры помогут человеку предотвратить диабет и рак
По заявлению ученых из Дании, сыр способен помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями..
В Копенгагене ученые провели исследование, в ходе которого
выяснилось, что сыр может убить раковые клетки. Кроме того, этот продукт
полезен при сахарном диабете и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Датские исследователи отмечают, что сыр с легкостью может расщеплять холестерин. Это весьма облегчает самочувствие при сахарном диабете второго типа. Сыр укрепляет костные ткани и положительно влияет на работу сердца и сосудов.
Всё это – благодаря тому, что сыр богат минералами, витаминами и веществами, полезными для здоровья людей.
Результаты своих исследований датские ученые изложили в 18 научных докладах.
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