Сыры помогут человеку предотвратить диабет и рак
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Будем здоровы

Сыры помогут человеку предотвратить диабет и рак

Сыры помогут человеку предотвратить диабет и рак

www.topnews.ru 30 мая 2017г., 12:57

По заявлению ученых из Дании, сыр способен помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями.

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В Копенгагене ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что сыр может убить раковые клетки. Кроме того, этот продукт полезен при сахарном диабете и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Датские исследователи отмечают, что сыр с легкостью может расщеплять холестерин. Это весьма облегчает самочувствие при сахарном диабете второго типа. Сыр укрепляет костные ткани и положительно влияет на работу сердца и сосудов.

Всё это – благодаря тому, что сыр богат минералами, витаминами и веществами, полезными для здоровья людей.

Результаты своих исследований датские ученые изложили в 18 научных докладах.

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Москва-Инфо

   