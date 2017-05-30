Путешествие

"Мы подготовим маленькую методичку, там будет, в том числе, несколько социальных плакатов на эту тематику. По пляжу пройдемся и раздадим такие "напоминалки" тем людям, которые будут уличены в употреблении алкоголя, либо просто для профилактики", – сказал Янковой.

Буклеты раздадут и на тех пляжах, где купание официально запрещено, например, на Борисовских прудах. Места будут выбираться случайным образом, если получится, акция будет распространена на все популярные среди москвичей водоемы. На обороте буклета будут расписаны правила оказания помощи утопающим.

В прошлом году купание было разрешено только в восьми водоемах столицы:

"Школьное озеро" (ЗелАО);

"Черное озеро" (ЗелАО);

"Тропарево" (ЮЗАО);

"Озеро Белое" (ВАО);

"Мещерское" (ЗАО);

"Пляжный комплекс Бич-Клаб" (САО);

"Большой городской пруд" (ЗелАО);

пляж "Левобережный" (САО).

В апреле водолазы начали первые обследования зоны для купания. Всего было проверено 12 мест. Первым специалисты проверили "Озеро Белое" – пляж на востоке Москвы. С 10 по 15 мая водоемы были обследованы повторно. Еще одна проверка запланирована на середину купального сезона – с 11 по 14 июля.

Летом на московских водоемах ежедневно будут дежурить около 75 сотрудников поисково-спасательной службы. На водоемах будут находиться до 95 плавсредств, в том числе 80 моторных. В наиболее жаркие дни за безопасностью буду следить 100–110 человек.

Только в прошлом году за летний сезон на водоемах Москвы погибло около 40 человек, 143 – были спасены.

Никита Щуренков

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