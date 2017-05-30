Образование/Карьера

«Более 11 тысяч выпускников сдавали экзамены по географии и информатике и ИКТ, которые прошли 29 мая 2017 года», – рассказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

Для проведения ЕГЭ по этим предметам было подготовлено 63 пункта проведения экзаменов (ППЭ) и 848 аудиторий, 69 из них для участников с ограниченными возможностями здоровья.

В 25 ППЭ экзамен проводился с использованием технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных работ непосредственно в ППЭ.

На экзамене присутствовало около 600 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение и были аккредитованы Департаментом образования города Москвы.

«Экзамен прошел в штатном режиме. Все пункты были оборудованы системой видеонаблюдения. Все сотрудники и руководители пунктов проведения экзаменов прошли обучение и сдали итоговое тестирование в Московском центре качества образования», – отметил Андрей Постульгин.

Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состояла из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение было отведено 3 часа 55 минут (235 минут). Экзаменационная работа по географии состояла из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение было выделено 3 часа (180 минут).

«Минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, составляет – 37 баллов по географии и 40 баллов по информатике и ИКТ», – рассказал Андрей Постульгин.

Свои результаты по данным предметам сдающие смогут узнать не позднее 14 июня 2017 года. Примерный график объявления результатов по всем предметам опубликован на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Результаты ГИА-11 и подача апелляций». Результаты экзаменов и изображения бланков ответов участников ЕГЭ, ГВЭ можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве на участие в ГИА-11 зарегистрировано около 85 тысяч участников. Следующий экзамен – математику – выпускники будут сдавать 31 мая.

Новости о проведении государственной итоговой аттестации выпускники могут оперативно получать с помощью приложения Telegram, подписавшись на официальный канал Московского центра качества образования, а также в социальных группах МЦКО в Facebook:https://www.facebook.com/mcko.ru/ и ВКонтакте: https://vk.com/mcko_ru.

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