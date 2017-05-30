Здесь интересно

Он посвящён Году экологии. По словам маэстро Владимира Спивакова, «экология» - понятие, которое определ яетне только взаимоотношения человека с окружающей средой, но имеет и духовную составляющую – экология души, добра, любви. Именно в такой атмосфере и прошёл в Московском международном Доме музыки концерт-открытия фестиваля. Вместе с юными исполнителями на сцену Светлановского зала вышли «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Репортаж Лидия Алешиной.

На открытии фестиваля «Москва встречает друзей» - юные исполнители из России, Испании, Китая, Армении. За кулисами – суета. За костюмы и прически отвечают родители и педагоги, а участники настраиваются на выступление.

«Не просто с ними играть, потому что они никогда еще не играли с оркестром, это требует большого внимания, концентрации», - объясняет маэстро Владимир Спиваков.

На этот концерт Владимир Спиваков прилетел из Перми, с утра уже была репетиция.

С Владимиром Спиваковым и камерным оркестром «Виртуозы Москвы» арфистка Эвелина Афлятунова выступает на одной сцене впервые. На арфе играет с пяти лет. Кристине Енгоян приехала из Армении. Ей девять, и она уже выступала в Америке, Франции. Инструмент, на котором играет, называется канон.

Софи Лейфер представляет на фестивале Испанию. В прошлом году она стала лауреатом Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». На концерт-открытие фестиваля надела платье, в котором на «Щелкунчике» выступала в финале. Сейчас Софи одиннадцать, на скрипке играет с четырех лет.

В этом году фестиваль «Москва встречает друзей» соберет полторы тысячи участников из 38 стран мира. Юным дарованиям - пристальное внимание. «Мы узнаем об их жизненных условиях, многие - из провинции, из маленьких городков, некоторых привозим в Москву», - делится Владимир Спиваков.

А программа самого фестиваля охватит концертные площадки Москвы, Петербурга, Твери.

Праздничный концерт-открытия фестиваля «Москва встречает друзей» зрители нашего телеканала смогут увидеть 11 июня в 15:10.

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