В столице объявили имена финалистов 12-го сезона премии «Большая книга». Их назвали на традиционном обеде, на который собрались представители литературного сообщества.

Объявлен шорт-лист литературной премии "Большая книга"

Из 34-х произведений длинного списка члены экспертного совета в финал пропустили десять. В основном имена претендентов на победу хорошо известны читателям. Это Виктор Пелевин с книгой «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», Сергей Шаргунов – автор произведения «Катаев. Погоня за вечной весной», Лев Данилкин с книгой «Ленин. Пантократор солнечных пылинок».

По словам членов экспертного совета, наметилась новая тенденция – писателям всё более интересны современные герои и события сегодняшнего дня.

«Наконец-то, автора стала интересовать то, что происходит с человеком, условно говоря, пока он идёт от квартиры до "мусорки" или автобусной остановки. Авторы в широком масштабе занялись той повседневностью, окружающей действительностью, которая требует осмысления и не получала внимания в той мере, в которой хотелось бы», - отметил литературный критик, член экспертного совета премии «Большая книга» Дмитрий Самойлов.

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