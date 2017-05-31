«Сегодня я официально вручил ему (президенту РФ Владимиру Путину — „Росбалт“) этот документ (проект стратегии развития, разработанный ЦСР — „Росбалт“). Он сказал, что внимательно с ним ознакомится и продолжит с нами работать и обсуждать отдельные вопросы. Он запланировал на основе сегодняшнего совещания несколько отдельных по отдельным вопросам», — указал Кудрин.

Кудрин признал, что повышение пенсионного возраста есть в стратегии, подготовленной ЦСР, но пока этот вопрос не обсуждался.

«Я не могу обо всех предложениях сказать. Есть определенный особый режим работы с этим документом. Могу сказать по налогам — мы предлагаем, чтобы фискальная нагрузка в ближайшие 6 лет на бизнес не возросла, чтобы налоги не увеличивались за исключением продолжения налогового маневра в нефтяном секторе и возможного в какой-то момент возвращения к отдельным акцизам», — сказал Кудрин.

По его словам, президент не дал окончательных оценок проектов экономических стратегий. Часть положений документа могут быть озвучены до президентских выборов, «какие-то предложения могут быть озвучены до выборов, какие-то по мере подготовки войдут в некий стратегический документ». «В прошлый раз это были указы („майские“ указы президента — „Росбалт“). В этот раз я не знаю, что это будет за формат будущего стратегического документа», — заметил Кудрин.

По словам Бориса Титова, работа над долгосрочной стратегией социально-экономического развития России продолжится, будет вестись работа с правительством и Центром стратегических разработок (ЦСР). Он добавил, что в программах ЦСР и Столыпинского клуба «есть очень много схожего».



Как напоминает РБК, Столыпинский клуб свою программу представил еще в марте. Бизнес-омубдсмен представил несколько основных направлений, которые, по его мнению, помогут ускорить рост российской экономики до 6% к 2020 году. Программа Столыпинского клуба требует ежегодных вложений в размере 1,5 трлн руб. в течение пяти лет. Центробанк, по мнению Титова и его соратников, должен создать новые институты развития (и выделять на них 700 млрд руб. ежегодно), улучшить механизмы госгарантий и отказаться от массового отзыва лицензий у банков, параллельно застраховав вклады юридических лиц на сумму до 1,5 млн руб. (по аналогии с физическими лицами). «Банк плохих долгов» обойдется в 450 млрд руб. ежегодно.

Власти также должны стимулировать отдельные производственные сектора экономики, оказывать поддержку экспорту, субсидировать продукты и лекарства для незащищенных слоёв населения, повысить эффективность и снизить тарифы инфраструктурных и сырьевых монополий. Один из ключевых пунктов в программе Титова и его соратников — смягчение денежно-кредитной политики, бизнес-омбудсмен предлагает установить ее на уровне «инфляция+2%». Титов выступает и против повышения пенсионного возраста. Выгоды от его увеличения не компенсируют негативный социальный эффект, подчеркнул бизнес-омбудсмен в разговоре с журналистами после заседания.

Путин, по словам Титова, предложил сконцентрироваться на судебной и других институциональных реформах. Столыпинский клуб будет работать и с правительством, и с ЦСР при подготовке своих стратегий, «все это будет проанализировано и выбрано самое главное», заверил Титов. Никаких сроков, как следует из его слов, Путин не установил, однако «он предложил, чтобы мы все работали по нашим программам с точки зрения попытки их координации и объединения».

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