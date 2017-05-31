«Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифические российские угрозы, гибридные войны и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе формулируете перспективу политики. Нет у такой политики никаких перспектив», — сказал Путин в интервью газете Le Figaro.

По его словам, есть перспектива в сотрудничестве России и НАТО по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. По мнению российского лидера, «главная проблема в области безопасности сегодня — терроризм». «В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, на Ближнем Востоке идет война. Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело из-за ведения должностными лицами РФ «гибридной войны» против Украины. Отмечается, что дело было возбуждено по ч. 1 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка или ведение агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий).

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