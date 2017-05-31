Cпорт
Кубок конфедераций 2017: волонтеры и болельщики смогут бесплатно пользоваться наземным транспортом Москвы
Зрители Кубка конфедераций 2017 смогут бесплатно пользоваться наземным городским пассажирским транспортом, работающим в районе стадиона «Открытие Арена», а также вблизи вокзалов, аэропортов и транспортно-пересадочных узлов. Проезд болельщиков в дни матчей обеспечат более 300 автобусов, троллейбусов и трамваев, отмеченных соответствующими стикерами..
«Специально для гостей Кубка конфедераций проезд на 18 маршрутах, которые связывают крупные транспортно-пересадочные узлы и обеспечивают доступность стадиона «Открытие Арена», будет бесплатным. Для зрителей из других городов и стран Мосгортранс также организует два экспрессных маршрута. На них пассажиры смогут добраться до спортивной площадки от аэропорта Шереметьево и станции метро «Аэропорт», – отметил генеральный директор предприятия Евгений Михайлов.
Воспользоваться правом бесплатного проезда можно в день соревнования – как перед его началом, так и в течение нескольких часов после окончания. Для этого зрителям необходимо иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч (обычный или электронный), которые необходимо предъявить контролеру при входе в транспортное средство.
В дни подготовки и проведения крупнейшего международного футбольного события бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях также организуется для волонтеров и представителей FIFA. Аккредитованные сотрудники смогут попасть в транспорт по специальным билетам. Для бесплатного проезда они должны иметь при себе документы, подтверждающие аккредитацию FIFA.
Справочно
Бесплатные маршруты наземного городского транспорта в дни матчей Кубка конфедераций 2017
Трамвай № 6 «Братцево – метро «Сокол»
Троллейбус № 70 «Братцево - Белорусский вокзал»
Автобус № 38 «Рижский вокзал - Метро «Китай-город»
Автобус № 122 «Метро «Сокольники» - Лубянская площадь»
Автобус № 158 «3-й Павелецкий проезд - Метро «Лубянка»
Автобус № 248 «Метро «Волоколамская» - Улица Фабрициуса»
Автобус № 266 «4-й микрорайон Митина - Метро «Тушинская»
Автобус № 611 «Метро «Юго-Западная» - Внуковский завод» (аэропорт Внуково)
Автобус № 631 «Метро «Тушинская» - Таллинская улица»
Автобус № 899 «Южные Ворота - Метро «Алма-Атинская»
Автобус № 904 «4-й микрорайон Митина - Метро «Китай-город»
Автобус № 904к «4-й микрорайон Митина - Белорусский вокзал»
Автобус № 911 «Метро «Саларьево» - Аэропорт «Внуково»
Автобус № м9 «Метро «Владыкино» - Метро «Китай-город»
Автобус № м10 «Лобненская улица - Метро «Китай-город»
Автобус № Т39 «Фили - Метро «Маяковская»
Автобус № Б Садовое кольцо (внешнее, внутреннее)
Специализированные шаттлы
Автобус № М-3 «Метро «Аэропорт» – Стадион «Спартак»
Автобус № М-4 «Аэропорт «Шереметьево» – Стадион «Спартак»онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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