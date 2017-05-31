«Специально для гостей Кубка конфедераций проезд на 18 маршрутах, которые связывают крупные транспортно-пересадочные узлы и обеспечивают доступность стадиона «Открытие Арена», будет бесплатным. Для зрителей из других городов и стран Мосгортранс также организует два экспрессных маршрута. На них пассажиры смогут добраться до спортивной площадки от аэропорта Шереметьево и станции метро «Аэропорт», – отметил генеральный директор предприятия Евгений Михайлов.

Воспользоваться правом бесплатного проезда можно в день соревнования – как перед его началом, так и в течение нескольких часов после окончания. Для этого зрителям необходимо иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч (обычный или электронный), которые необходимо предъявить контролеру при входе в транспортное средство.

В дни подготовки и проведения крупнейшего международного футбольного события бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях также организуется для волонтеров и представителей FIFA. Аккредитованные сотрудники смогут попасть в транспорт по специальным билетам. Для бесплатного проезда они должны иметь при себе документы, подтверждающие аккредитацию FIFA.

Справочно

Бесплатные маршруты наземного городского транспорта в дни матчей Кубка конфедераций 2017

Трамвай № 6 «Братцево – метро «Сокол»

Троллейбус № 70 «Братцево - Белорусский вокзал»

Автобус № 38 «Рижский вокзал - Метро «Китай-город»

Автобус № 122 «Метро «Сокольники» - Лубянская площадь»

Автобус № 158 «3-й Павелецкий проезд - Метро «Лубянка»

Автобус № 248 «Метро «Волоколамская» - Улица Фабрициуса»

Автобус № 266 «4-й микрорайон Митина - Метро «Тушинская»

Автобус № 611 «Метро «Юго-Западная» - Внуковский завод» (аэропорт Внуково)

Автобус № 631 «Метро «Тушинская» - Таллинская улица»

Автобус № 899 «Южные Ворота - Метро «Алма-Атинская»

Автобус № 904 «4-й микрорайон Митина - Метро «Китай-город»

Автобус № 904к «4-й микрорайон Митина - Белорусский вокзал»

Автобус № 911 «Метро «Саларьево» - Аэропорт «Внуково»

Автобус № м9 «Метро «Владыкино» - Метро «Китай-город»

Автобус № м10 «Лобненская улица - Метро «Китай-город»

Автобус № Т39 «Фили - Метро «Маяковская»

Автобус № Б Садовое кольцо (внешнее, внутреннее)

Специализированные шаттлы

Автобус № М-3 «Метро «Аэропорт» – Стадион «Спартак»

Автобус № М-4 «Аэропорт «Шереметьево» – Стадион «Спартак»

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