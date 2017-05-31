Московская жизнь
В Москве прогнозируется ухудшение погодных условий – просим водителей быть более внимательными на дорогах
По данным МЧС, сегодня до 22 часов в Москве ожидаются дождь, гроза, местами порывы ветра до 12-17 метров в секунду..
Возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных рекламных конструкций. Непогода также может негативно отразиться на дорожной ситуации.
Сотрудники ЦОДД на постоянной основе следят за ситуацией в городе. Соответствующие предупреждения опубликованы на дорожных табло.
В связи с неблагоприятными погодным условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом. Кроме того, напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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