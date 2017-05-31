Возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных рекламных конструкций. Непогода также может негативно отразиться на дорожной ситуации.

Сотрудники ЦОДД на постоянной основе следят за ситуацией в городе. Соответствующие предупреждения опубликованы на дорожных табло.

В связи с неблагоприятными погодным условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом. Кроме того, напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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