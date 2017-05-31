Самым маленьким пассажирам подарят сладкие подарки. Маршрут проходит около ВДНХ, где будут проводиться праздничные мероприятия.

«Лето всегда начинается с праздника, посвященного детям. Мы надеемся, что праздничный автобус поднимет настроение пассажирам. Частные перевозчики впервые проводят подобную акцию. В 2016 году они перешли на работу по новым городским стандартам и теперь тщательно следят за качеством обслуживания пассажиров», - рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков.

На данный момент по городским стандартам работают 8 перевозчиков на 211 маршрутах Москвы. Парк автобусов частных перевозчиков полностью обновлён, в 2016 году закуплено около 2000 автобусов разной вместимости, которые распределены по маршрутам в зависимости от их загруженности. Новые коммерческие автобусы можно легко отличить по узнаваемому синему цвету и логотипу «Московский транспорт». В них действуют все городские билеты и социальные карты.

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