Московская жизнь
Сувениры с изображениями знаменитых людей появились на стойках в метро
Значки с портретами А.Пушкина, К.Маркса и Ю.Гагарина появились на стойках «Живое общение».
На расположенных в Московском метрополитене стойках «Живое
общение» появились значки с портретами известных людей, в честь которых были
названы станции подземки.
В частности, на стойках «Живое общение» на станциях «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии появились значки-портреты с изображениями поэтов Александра Пушкина и Владимира Маяковского, писателей Федора Достоевского и Антона Чехова, космонавта Юрия Гагарина, философа и экономиста Карла Маркса.
Приобрести такие сувениры пассажиры могут ежедневно с 8:30 до 19:30.
Сувенирные витрины открылись на стойках «Живое общение» четырех станций Московского метрополитена в декабре 2016 года. С момента открытия киосков реализовано более 12,5 тысяч единиц продукции.
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