«Последние 10 лет средний рост ВВП в России составляет 1%. Мы были в стагнации, отставали от всего мира. Выйти из этой ситуации нам позволят технологическая революция и участие в международной интеграции и глобальном разделении труда. Без этого мы не сможем поднять рост ВВП до 3-4%. До кризиса 2008—2009 годов у нас несырьевой экспорт доходил до $140 млрд, а сегодня он — $109 млрд. Мы были на неплохой планке, но упали. У нас есть определенный потенциал, но мы должны учитывать требования мирового рынка, выстраивать внешние коммуникации на новом уровне — сопровождение продукции, обслуживание, конкуренция в сфере машин и оборудования. Пока Россия не станет производителем нескольких знаковых товаров в промышленном плане, мы не сможем взять этот барьер. А для этого нужна новая внешняя политика», — сообщил Кудрин.

По его словам, России необходимо учиться налаживать международные связи.

«Мир наращивает связи, создает новые отрасли. Мы пока вступаем в эти рынки или робко, или отсутствуем. Мы — часть мира и без решения вопросов не достигнем необходимых темпов роста, но это требует определенной внешней политики. Всегда есть две стороны. В чем-то нам придется себя ограничивать, чтобы где-то получать преференции. Это обоюдный процесс. Только переговоры, размен шагами, а не требования», — сказал Кудрин.

Бывший министр финансов РФ также отметил, что разговоры о протекционизме в экономике в основном являются популизмом.

«Обмен достижениями между странами будет увеличиваться. Так что протекционизм — это своего рода популизм, вызванный желанием взять паузу, посмотреть на возможные риски. Но когда страна хочет защитить какие-то отрасли, она теряет в производительности. Мировая торговля будет расширяться. Если будем замыкаться, то станем невнятным пятном в мировой экономике товарных потоков», — заключил Кудрин.

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