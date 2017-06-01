Москвичей интересует дополнительное образование, использование соцсетей для обучения, условия труда современных учителей, подготовка к ЕГЭ и здоровье школьников. В голосовании приняли участие 240 289 «активных граждан».

Самой популярной оказалась тема дополнительного образования школьников. Ее выбрали 23,49 процента «активных граждан». Чаще всего за нее голосовали женщины, а также участники в возрасте от 35 до 45 лет. Вторая по популярности тема — «Роль социальных сетей в образовании». За нее свои голоса отдали 18,68 процента. Этот вариант ответа в равной степени выбирали все «активные граждане». Узнать больше о новых электронных ресурсах в школе хотят 14,72 процента участников голосования. Эта тема оказалась наиболее востребована у мужчин.

Тему «Условия труда современного учителя» выбрали 9,90 процента проголосовавших. Этот вопрос в основном заинтересовал молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Процесс обучения детей в столичных колледжах выбрали 9,46 процента «активных граждан». Чаще всего за него высказывались участники старше 45 лет.

Самой непопулярной оказалась тема «Школьная форма». Ее выбрали всего 8,16 процента голосовавших, среди них большая часть — участники проекта в возрасте до 18 лет. Почти четыре тысячи «активных граждан» предложили свои темы для телеканала. Среди них «Дистанционное обучение», «Образовательные программы и стандарты», «Подготовка к ЕГЭ» и «Здоровье школьников».

Затруднились с ответом 8,04 процента участников голосования, еще 6,43 процента передали выбор специалистам.

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