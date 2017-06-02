Закон, запрещающий депутатам всех уровней проводить уличные митинги под видом встреч с избирателями, одобрен в среду Советом Федерации без единого возражения. Хотя во время обсуждения этого документа в Госдуме некоторые сенаторы и высказывали отдельные замечания, в итоге в Совфеде все же пришли к выводу, что новый закон не противоречит Конституции.

Напомним, законопроект появился на свет после принятия аналогичного закона Мосгордумой, похожий закон позднее также одобрило законодательное собрание Санкт-Петербурга. Одним из поводов к этому стали протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ, которые прошли в Петербурге в форме схода граждан.

На днях закон был принят Госдумой, в его поддержку высказалась только «Единая Россия», остальные думские фракции увидели в нем явное ограничение своих прав.

Закон запрещает депутатам встречаться с избирателями под открытым небом без предварительного уведомления местных властей. Исключения касаются только одиночного пикета и «внутридомовых территорий». Однако такая встреча станет возможной при условии, что она «не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи».

Применительно к муниципальному уровню будет действовать дополнительное условие, согласно которому собрание людей во дворе не должно создавать помех движению пешеходов и автомобилей и, что особенно интересно, не перекрывать «доступ граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

В профильном комитете Совфеда (по конституционному законодательству и госстроительству) заявили, что закон соответствует Конституции и федеральному законодательству. Такую же позицию знала и правовое управление верхней палаты парламента. Вместе с тем его юристы обратили внимание на отсутствие законодательного определения термина «внутридомовые территории». Такое понятие содержится только в подзаконных актах, указали в управлении.

На практике это означает, что местные власти сами будут определять площадь «пятачка» во дворе дома, на котором жителям будет дозволено свободно общаться с депутатами. И может получиться так, что разрешенный периметр не превысит и десяти квадратных метров так, чтобы на нем едва разместилось максимум двадцать человек. Именно такое количество граждан не будет представлять угрозу для властей, которые, по их собственному же признанию, пошли на очевидное ограничение депутатских прав под предлогом правопорядка и безопасности.

Депутатов будут подводить к тому, чтобы они разговаривали с избирателями в закрытых помещениях или в специально отведенных местах. Проведение встреч в таких «резервациях» как раз не потребует уведомления властей.

Примечательно, что новый закон коснется депутатов всех уровней, но не будет распространяться на самих членов Совфеда.

Не особо вникая, сенаторы в среду также молниеносно одобрили еще два резонансных закона — об отмене открепительных удостоверений на выборах и ужесточении уголовного наказания за создание «групп смерти» в Интернете и вовлечение в антиобщественную деятельность, вроде катания на крышах поездов. В последнем случае отдельные сенаторы потребовали также наказывать самих родителей, которые плохо следят за своими детьми.

«Может быть, родителей заставить ставить «фильтры» на компьютеры? Почему должны отвечать только организаторы «групп смерти»? Не хватает ответственности родителей», — возмущалась на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова.

Впрочем, принявшая участие в обсуждении закона вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заметила, что установление таких «фильтров» не является императивом, а потому не может влечь ответственности». Гораздо более эффективным она считает обучение детей «информационной гигиене» и уже обратилась с предложением в профильные ведомства ввести подобные занятия в школе.

Елена Земскова

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