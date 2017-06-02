Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с РФПИ и международными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Уже сейчас инфляция составляет порядка 4,1% в годовом выражении. Рассчитываем, что по итогам года она будет ниже целевого показателя в 4%», — указал глава государства, чьи слова приводит РИА «Новости».

Ранее в ходе форума председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока не достиг цели по снижению инфляции до уровня 4% и стабилизации ее на этой отметке.

«Мы еще не полностью достигли нашей цели. Инфляция на уровне 4,1% по итогам одного месяца — этого недостаточно. Мы должны быть уверены в среднесрочной стабильности инфляции, у бизнеса должны быть доверие и уверенность, что инфляция будет стабильной и низкой долго. Пока это еще не произошло», — отметила глава ЦБ.

Банк России поставил своей целью снижение инфляции до уровня 4% к концу этого года. Со своей стороны, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил в рамках форума, что удержание инфляции на уровне 4% хотя бы в течение трех лет приведет к снижению стоимости всех ресурсов в России.

На его взгляд, замедление инфляции приведет к снижению кредитных ставок и ключевой ставки ЦБ на 0,5-1% в год. При этом Кудрин заявил, что реалистичным является цель по инфляции ниже 4% до 2024 года.

Напомним, что, по данным Росстата, потребительские цены в РФ с 23 по 29 мая 2017 года повысились на 0,1%, тогда как неделей ранее была зафиксирована нулевая инфляция. С начала мая цены поднялись на 0,4%, с начала года — на 1,7%.

При этом по итогам апреля потребительские цены в России повысились на 0,3% к марту, а за первые 4 месяца текущего года — на 1,3% (к декабрю-2016). В годовом исчислении апрельская инфляция замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. За минувший год потребительские цены в стране поднялись на 5,4% (декабрь-2016 к декабрю-2015). Таким образом, страна завершила 2016 год с минимальным уровнем инфляции за всю историю современной России.

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