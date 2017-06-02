Из них более 30 тысяч – выпускники текущего года, почти 19 тысяч – это ученики 10-х классов», – рассказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

Для получения школьного аттестата выпускникам школ необходимо успешно сдать экзамены по обязательным предметам - русскому языку и математике.

«Экзамен по базовой математике прошел в штатном режиме, без нарушений и технологических сбоев. Подготовлены 270 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), расположенных в образовательных организациях города Москвы, из них 2 – в учреждениях системы здравоохранения и 29 – на дому (для участников с ограниченными возможностями здоровья)», – добавил Андрей Постульгин.

На экзамене присутствовало 818 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение и были аккредитованы Департаментом образования города Москвы. Начиная с 2015 года единый государственный экзамен по математике был разделен на базовый и профильный уровни. Участники ЕГЭ имеют право выбрать базовый или профильный уровень экзамена, либо сдавать оба уровня. Следующий экзамен – профильную математику – выпускники будут сдавать 2 июня.

«Успешная сдача экзамена по математике базового уровня дает возможность получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний», – пояснил Андрей Постульгин. Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

С результатами участники смогут ознакомиться не позднее 14 июня 2017 года. Примерный график публикации результатов по всем предметам размещен на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Результаты ГИА-11 и подача апелляций». Результаты экзаменов и изображения бланков ответов участников ЕГЭ можно посмотреть на Официальном сайте Мэра Москвы.

Новости о проведении государственной итоговой аттестации выпускники могут оперативно получать с помощью приложения Telegram, подписавшись на официальный канал Московского центра качества образования, а также в социальных группах МЦКО в Facebook и ВКонтакте. Напомним, что 29 мая 2017 года выпускники сдали первые экзамены – по географии и информатике и ИКТ, которые являются предметами по выбору. Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 1 июля.

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