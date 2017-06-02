Московская жизнь
50 тсч. школьников участвуют в ЕГЭ по базовой математике
Единый государственный экзамен по базовой математике, который является обязательным для всех выпускников, состоялся 31 мая 2017 года. «Около 50 тысяч московских школьников сдали экзамены по математике базового уровня..
Из них более 30 тысяч – выпускники текущего года, почти 19 тысяч – это ученики 10-х классов», – рассказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.
Для получения школьного аттестата выпускникам школ необходимо успешно сдать экзамены по обязательным предметам - русскому языку и математике.
«Экзамен по базовой математике прошел в штатном режиме, без нарушений и технологических сбоев. Подготовлены 270 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), расположенных в образовательных организациях города Москвы, из них 2 – в учреждениях системы здравоохранения и 29 – на дому (для участников с ограниченными возможностями здоровья)», – добавил Андрей Постульгин.
На экзамене присутствовало 818 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение и были аккредитованы Департаментом образования города Москвы. Начиная с 2015 года единый государственный экзамен по математике был разделен на базовый и профильный уровни. Участники ЕГЭ имеют право выбрать базовый или профильный уровень экзамена, либо сдавать оба уровня. Следующий экзамен – профильную математику – выпускники будут сдавать 2 июня.
«Успешная сдача экзамена по математике базового уровня дает возможность получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний», – пояснил Андрей Постульгин. Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
С результатами участники смогут ознакомиться не позднее 14 июня 2017 года. Примерный график публикации результатов по всем предметам размещен на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Результаты ГИА-11 и подача апелляций». Результаты экзаменов и изображения бланков ответов участников ЕГЭ можно посмотреть на Официальном сайте Мэра Москвы.
Новости о проведении государственной итоговой аттестации выпускники могут оперативно получать с помощью приложения Telegram, подписавшись на официальный канал Московского центра качества образования, а также в социальных группах МЦКО в Facebook и ВКонтакте. Напомним, что 29 мая 2017 года выпускники сдали первые экзамены – по географии и информатике и ИКТ, которые являются предметами по выбору. Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 1 июля.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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