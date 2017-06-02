Акция, организатором которой выступает велосипедное движение «Русвелос», приурочена к годовщине вступления в силу запрета на курение в общественных местах в России и Всемирному дню отказа от курения.

Впервые велофлешмоб «Велосипед лучше сигарет!» прошел в 2013 году и охватил сразу несколько городов России: Москву, Калининград, Барнаул, Орск, Петропавловск-Камчатский и другие. В 2017 году велопробег «Велосипед лучше сигарет!» пройдет в Москве, Краснодаре и ряде российских городов. В Москве старт спортивно-оздоровительной акции будет дан в Парке Победы на Поклонной Горе, где велосипедисты переехав линию старта из пачек и сигарет отправятся в парк Фили для того чтобы проехать по самой длинной парковой велодорожке в Москве протяженностью 7 км. После этого участники акции «Велосипед лучше сигарет!» проедут по набережной Москвы-реки и финишируют в районе пляжной зоны.

Начнется мероприятие с праздничного концерта, организованного Послом Мира безопасности на дорогах Анной Даниловой и благотворительным фондом «Золушка», и тестирования на знание ПДД, которое будет проведено при поддержке НП «Гильдия Автошкол». Представитель Федерации велоспорта в городе Москве проведет мастер-класс по правильной посадке и езде на велосипеде.

Цель массового велопробега «Велосипед лучше сигарет!» — развитие культуры здорового образа жизни среди молодежи, популяризация безопасного использования велотранспорта в России и приобщение населения к занятию велоспортом как наиболее доступному средству для борьбы с вредными привычками, в частности, с курением.

Все участники велопробега получат брендированные майки, браслеты и листовки «Общественнный велоконтроль», информирующие велосипедистов о безопасности на дорогах. Ожидается, что велофлешмобе примут участие более 400 человек.

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