Государственный исторический музей (ГИМ) на Красной площади с 1 июня и все лето будет работать без выходных, а попасть в него можно будет с парадного входа, который открывается для посетителей впервые за 30 лет.



«Мы решили пойти на такой эксперимент в честь 145-летия нашего музея, чтобы дать возможность попасть к нам всем желающим», - отметила собеседница агентства.

Такой график касается и главного здания, и Музея войны 1812 года с выставочным комплексом. Покровский собор продолжит свою работу по обычному графику.

При этом посетили будут попадать в историческое здание через парадные сени с уникальной росписью «Родословное древо государей российских» так же, как в свое время заходили в музей император Александр III c супругой Марией Федоровной, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович с княгиней Елизаветой Федоровной и другие почетные гости.

«Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям в полной мере полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей - от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III», - отметили в пресс-службе Исторического музея.

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