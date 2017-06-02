Запрет действует с 23 часов накануне выходного или праздничного дня до 6 утра следующего рабочего дня. В указанный период времени там будут устанавливаться дорожные блокираторы.

ЦОДД уже разработало схему организации дорожного движения, чтобы эти изменения не создавали никаких неудобств для автомобилистов.

Выбранный участок набережной станет одной из самых привлекательных зон отдыха для активных москвичей: пешеходов, спортсменов и велосипедистов.

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