Погода в Москве отстает от календарной нормы примерно на месяц: по крайней мере, до середины этой недели ни о каком лете в столице, по прогнозу синоптиков, и речи быть не может. Кажется, впервые за долгое время москвичи стали обсуждать погоду больше политики и других актуальных тем нашего социума. Скоро у нас, как в Англии, все разговоры только и будут, что о погоде. Впрочем, для этого у нас есть все основания: последние полгода погода словно с ума сошла: то оттепели посреди зимы, то снег в начале июня... Синоптики очередной каприз погоды объясняют холодными циклонами, накрывшими Москву.



Но в последнее время таких циклонов стало намного больше. Совпадение? Не думаем! А если серьезно, то наш город очевидно меняется – в том числе и с точки зрения климата. А вы как себя чувствуете в новом московском климате?

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