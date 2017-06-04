версия для печати
События
Пешком по Заставе
Новая пешеходная зона появится на площади Тверская Застава.
Новая пешеходная зона будет u-образной и соединит
Белорусский вокзал с храмом Николы Чудотворца.
«Мы пытаемся сделать пространство, где скапливаются люди, шире. Мы также соединим всю площадь от вокзала до церкви – это будет U-образная дорога для пешеходов, без трафика.
Со стороны церкви мы хотим сделать эспланаду с деревьями, газоном. Пешеходная дорога пройдет через тоннель, часть пространства на площади мы поднимем, там будет высажена линия деревьев», – сказал архитектор проекта А.Гезе.
онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.