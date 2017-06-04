Новая пешеходная зона будет u-образной и соединит Белорусский вокзал с храмом Николы Чудотворца.



«Мы пытаемся сделать пространство, где скапливаются люди, шире. Мы также соединим всю площадь от вокзала до церкви – это будет U-образная дорога для пешеходов, без трафика.

Со стороны церкви мы хотим сделать эспланаду с деревьями, газоном. Пешеходная дорога пройдет через тоннель, часть пространства на площади мы поднимем, там будет высажена линия деревьев», – сказал архитектор проекта А.Гезе.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,