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Открытка на другой континент
В парке «Останкино» на ВДНХ работают автоматы «Фотопочта». Все желающие могут совершенно бесплатно отправить на электронную почту собственное фото на фоне живописного Садового пруда или большой красочной детской площадки в тени раскидистых деревьев..
Многие посетители уже успели оценить «почтовые» возможности «Останкино». На вечернюю прогулку редко берут фотоаппарат, а телефоны имеют обыкновение разряжаться в самый неподходящий момент. В такой ситуации на помощь придут автоматы «Фотопочта».
Фотоавтоматы оборудованы специальной подсветкой, которая включается автоматически, как профессиональная фотовспышка, благодаря чему даже в пасмурную погоду и в вечернее время суток автомат сделает качественный кадр.
Можно отснять целую серию фотографий и выбрать наиболее понравившуюся. Также есть функция выбора рамки. Имеется возможность украсить собственное фото изображениями кукол, машинок, цветов, ленточек, снежинок, конфетти или другими вариантами обрамления.
Фотопослание придет в течение 5-10 минут на электронный адрес, который следует указать после фотосессии.
Гости «Останкино» отправляют виртуальные фотооткрытки с видами парка не только себе, но и родственникам, и друзьям по всему миру. В парке «Останкино» 2 автомата установлены у Садового пруда, 1 автомат - на детской площадке.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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