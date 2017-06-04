Многие посетители уже успели оценить «почтовые» возможности «Останкино». На вечернюю прогулку редко берут фотоаппарат, а телефоны имеют обыкновение разряжаться в самый неподходящий момент. В такой ситуации на помощь придут автоматы «Фотопочта».

Фотоавтоматы оборудованы специальной подсветкой, которая включается автоматически, как профессиональная фотовспышка, благодаря чему даже в пасмурную погоду и в вечернее время суток автомат сделает качественный кадр.

Можно отснять целую серию фотографий и выбрать наиболее понравившуюся. Также есть функция выбора рамки. Имеется возможность украсить собственное фото изображениями кукол, машинок, цветов, ленточек, снежинок, конфетти или другими вариантами обрамления.

Фотопослание придет в течение 5-10 минут на электронный адрес, который следует указать после фотосессии.

Гости «Останкино» отправляют виртуальные фотооткрытки с видами парка не только себе, но и родственникам, и друзьям по всему миру. В парке «Останкино» 2 автомата установлены у Садового пруда, 1 автомат - на детской площадке.

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