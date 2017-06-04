Московская жизнь
В центрах госуслуг «Мои документы» проходят бесплатные консультации граждан по вопросам программы реновации
С 29 мая по 15 июня в центрах госуслуг «Мои документы» всех административных округов Москвы проходят бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с защитой жилищных и имущественных прав москвичей при осуществлении программы реновации жилищного фонда в городе Москве..
Консультации организованы Московской городской думой совместно с Адвокатской палатой города Москвы.
Консультации проходят по рабочим дням с 13:00 до 17:00 (за
исключением дней, когда проходят заседания Мосгордумы) по следующим
адресам:
ЦАО Центр госуслуг района Пресненский: Пресненская наб., д. 2
САО Центр госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино:Ленинградское шоссе, д. 108.
СВАО Центр госуслуг района Алексеевский: ул. Бориса Галушкина, д. 19,корп. 3.
ВАО Центр госуслуг района Измайлово:10-я Парковая ул., д. 20.
ЮВАО Центр госуслуг районов Нижегородский и Лефортово: проезд Завода Серп и Молот, д. 10.
ЮАО Центр госуслуг района Царицыно:ул. Медиков, д. 1/1, корп. 3.
ЮЗАО Центр госуслуг района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 55,корп. 2.
ЗАО Центр госуслуг районов Можайский и Кунцево: ул. Маршала Неделина, д. 40.
СЗАО Центр госуслуг районов Северное Тушино и Южное Тушино: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1.
ЗелАО Центр госуслуг района Крюково:Зеленоград, корп. 2019.
ТиНАО Центр госуслуг поселения Троицк:Троицк, 1-я Лазурная ул., д. 4.
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