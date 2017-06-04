Московская жизнь
После урагана
Москва продолжает ликвидировать последствия разрушительного урагана, произошедшего 29 мая..
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Более двух тысяч жителей московского региона обратились за выплатой компенсации за ущерб, нанесенный ураганом. Сейчас схему получения страховых выплат упростили – теперь документы из гидрометеослужбы и МЧС не требуются.
«Речь идет об ущербе, нанесенном только жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах.
Если собственник прописан в квартире, он получает возмещение от страховой компании и субсидию от Центра имущественных платежей и жилищного страхования, если не прописан – только возмещение», – уточняют в ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования».
Ураган обрушился на Москву 29 мая. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В Москве в результате чрезвычайной ситуации погибли 11 человек. Еще около 150, в том числе более 20 детей, были госпитализированы.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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