ПОТРЯСЕНИЕ НЕДЕЛИ

Более двух тысяч жителей московского региона обратились за выплатой компенсации за ущерб, нанесенный ураганом. Сейчас схему получения страховых выплат упростили – теперь документы из гидрометеослужбы и МЧС не требуются.

«Речь идет об ущербе, нанесенном только жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах.

Если собственник прописан в квартире, он получает возмещение от страховой компании и субсидию от Центра имущественных платежей и жилищного страхования, если не прописан – только возмещение», – уточняют в ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования».

Ураган обрушился на Москву 29 мая. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В Москве в результате чрезвычайной ситуации погибли 11 человек. Еще около 150, в том числе более 20 детей, были госпитализированы.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,