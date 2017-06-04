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Московская жизнь
Москвич-капибара
Детеныш капибары появился на свет в Московском зоопарке..
МЛАДЕНЕЦ НЕДЕЛИ
Самец появился на свет хорошо сложенным, с густой шерстью, с
открытыми глазками и прорезавшимися зубками.
Первое время он питался материнским молоком.
«Теперь в его рационе стали появляться яблоки, свекла, тыква, зелень, сезонные фрукты, распаренный овес и комбикорм.
Капибара – самый крупный из современных грызунов. Длина тела взрослой особи достигает 1,35 м, а высота в холке – 40-60 см», – рассказали в московском зоопарке.
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