МЛАДЕНЕЦ НЕДЕЛИ

Самец появился на свет хорошо сложенным, с густой шерстью, с открытыми глазками и прорезавшимися зубками.



Первое время он питался материнским молоком.



«Теперь в его рационе стали появляться яблоки, свекла, тыква, зелень, сезонные фрукты, распаренный овес и комбикорм.



Капибара – самый крупный из современных грызунов. Длина тела взрослой особи достигает 1,35 м, а высота в холке – 40-60 см», – рассказали в московском зоопарке.

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