НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Теперь велосипед можно взять по следующим адресам: ул. Бутырский Вал, д. 32; ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строение 47;

проспект Мира, д. 122; проезд Рижский, д.8; ул. Кибальчича, д. 9;

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12,корп. 11;

проспект Мира, д. 142, строение 2. Также новые станции появились на ул. Космонавтов, д. 19;

проспекте Мира, д. 150;

ул.Куусинена, д. 13;

ул. 3-я Песчаная, д. 2А;

ул. Авиаконструктора Сухого, д. 3 (Ходынский бульвар, д. 3);

ул.Гризодубовой, д. 2;

проезде Березовой рощи, д. 2А. Кроме того, велостанции были оборудованы на Ленинградском проспекте, д. 73;

ул. Новопесчаной, д. 12; Ленинградском проспекте, д. 74, корп. 1;

ул. Часовой, д. 24, строение 2; проезде Петровско-Разумовском, д.24, корп. 4; проспекте Мира, д. 182.

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