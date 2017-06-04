Московская жизнь
Еще больше велосипедов
В системе городского велопроката заработало 20 новых станций..
НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ
Теперь велосипед можно взять по следующим адресам: ул.
Бутырский Вал, д. 32; ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строение 47;
проспект Мира, д. 122; проезд Рижский, д.8; ул. Кибальчича, д. 9;
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12,корп. 11;
проспект Мира, д. 142, строение 2. Также новые станции появились на ул. Космонавтов, д. 19;
проспекте Мира, д. 150;
ул.Куусинена, д. 13;
ул. 3-я Песчаная, д. 2А;
ул. Авиаконструктора Сухого, д. 3 (Ходынский бульвар, д. 3);
ул.Гризодубовой, д. 2;
проезде Березовой рощи, д. 2А. Кроме того, велостанции были оборудованы на Ленинградском проспекте, д. 73;
ул. Новопесчаной, д. 12; Ленинградском проспекте, д. 74, корп. 1;
ул. Часовой, д. 24, строение 2; проезде Петровско-Разумовском, д.24, корп. 4; проспекте Мира, д. 182.
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