Выращивать цветы на своих приусадебных участках люди стали очень давно. Невозможно себе представить садовый участок, на котором не было бы цветов. Конечно, нелегко на небольшом участке высадить много разных цветов, но проявив желание и фантазию, максимально используя имеющуюся площадь участка, можно выбрать и посадить цветы так, что сад будет бушевать разнообразием цветов и оттенков весь сезон.

Выбирая цветы для своего сада, важно учесть несколько нюансов. Цветы бывают однолетние (петуния, космея, василек, астра, настурция, резеда, алиссум), двухлетние (маргаритка, анютины глазки, колокольчик, мальва) и многолетние (пион, георгин, крокус, тюльпан, ирис, гиацинт). Однолетние называют еще летними цветами, потому что они живут лишь одно лето. Следующим летом их сеют вновь. Двухлетние называют еще весенними цветами, потому что они цветут на одном месте два года и самое главное – распускаются ранней весной на второй год самыми первыми.

Многолетними считаются цветы, которые можно не пересаживать с одного места несколько лет (5 и больше). Эту группу цветов садоводы особенно любят, потому что многолетники неприхотливы и легко размножаются. Из многочисленных сортов многолетних цветов можно подобрать для своего сада цветущие в самом начале весны, в разгар жаркого лета и даже те, которые будут радовать вас до первых холодов поздней осенью. Таким образом, у вас в саду почти круглый год будут цвести цветы.

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