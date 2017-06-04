Здесь интересно

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Тотальная «нелюбовь»
Уже давно ни одна российская кинокартина не становилась поводом для столь бурной дискуссии в Интернете. Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получивший Приз жюри Каннского фестиваля, вышел в прокат на прошлой неделе..
Комментарии:
Anton
Dolin
Выход в широкий прокат фильма «Нелюбовь» я, будучи давним поклонником Андрея Звягинцева, воспринимаю как личный праздник. А его цензурирование (матерных реплик немного, но для фильма они очень важны) – как личное оскорбление. И все равно призываю всех, кому это интересно, посмотреть картину на большом экране. Во-первых, если сборы будут хорошими, это станет серьезным аргументом в пользу авторского кино в России. Во-вторых, все-таки Звягинцева надо смотреть именно так. Слишком уж хорош в его фильмах изобразительный ряд, чтобы ограничивать его монитором компьютера.
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