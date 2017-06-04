Здесь интересно

Комментарии:

Anton Dolin

Выход в широкий прокат фильма «Нелюбовь» я, будучи давним поклонником Андрея Звягинцева, воспринимаю как личный праздник. А его цензурирование (матерных реплик немного, но для фильма они очень важны) – как личное оскорбление. И все равно призываю всех, кому это интересно, посмотреть картину на большом экране. Во-первых, если сборы будут хорошими, это станет серьезным аргументом в пользу авторского кино в России. Во-вторых, все-таки Звягинцева надо смотреть именно так. Слишком уж хорош в его фильмах изобразительный ряд, чтобы ограничивать его монитором компьютера.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,