В экспозиции, созданной активистами «Поискового движения России», представлены уникальные артефакты, найденные в ходе поисковых работ на территории каменоломен, и фотоматериалы о деятельности поисковиков.

Весной 1942 года после ожесточенных боев армии Крымского фронта оставили Керченский полуостров. В мае советские части, прикрывавшие отход основных сил на Тамань, были полностью окружены в районе поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможности борьбы, воины Красной Армии спустились под землю, в каменоломни. 170 суток аджимушкайцы, несмотря на жажду, голод, взрывы, газовые атаки, не сдавались врагу.

Наравне с Брестской крепостью Аджимушкай считается символом стойкости и мужества советских солдат, а сами каменоломни стали последним местом боя и братской могилой для тысяч героев, большая часть которых осталась безымянными. Восстановить их имена и историю обороны каменоломен взялись участники поисковых отрядов и специалисты-историки.

Экспозиция «Подвиг «Подземного гарнизона». 75-летие обороны Аджимушкайских каменоломен» – первая выставка в Москве, посвященная подвигу аджимушкайцев. До сих у жителей и гостей столицы не было возможности познакомиться с этой героической страницей истории Великой Отечественной войны.

Выставка будет открыта до 24 июня.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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