«Мы решили пойти на такой эксперимент в честь 145-летия нашего музея, чтобы дать возможность попасть к нам всем же лающим», – отметили в музее.



Такой график касается и главного здания, и Музея войны 1812 года с выставочным комплексом. Покровский собор продолжит свою работу по обычному графику.



При этом посетили будут попадать в историческое здание через парадные сени с уникальной росписью «Родословное древо государей российских» так же, как в свое время заходили в музей император Александр III c супругой Марией Федоровной, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович с княгиней Елизаветой Федоровной и другие почетные гости.

Другим распоряжением мэр освободил от должности начальника столичной подземки Дмитрия Пегова. Дмитрий Пегов уволен по собственной инициативе.

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