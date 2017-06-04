Московская жизнь
Исторический музей – все лето без выходных
Государственный исторический музей (ГИМ) на Красной площади с 1 июня и все лето будет работать без выходных, а попасть в него можно будет с парадного входа, который открывается для посетителей впервые за 30 лет..
«Мы решили пойти на такой эксперимент в честь 145-летия
нашего музея, чтобы дать возможность попасть к нам всем же лающим», – отметили
в музее.
Такой график касается и главного здания, и Музея войны 1812 года с выставочным комплексом. Покровский собор продолжит свою работу по обычному графику.
При этом посетили будут попадать в историческое здание через парадные сени с уникальной росписью «Родословное древо государей российских» так же, как в свое время заходили в музей император Александр III c супругой Марией Федоровной, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович с княгиней Елизаветой Федоровной и другие почетные гости.
Другим распоряжением мэр освободил от должности начальника столичной подземки Дмитрия Пегова. Дмитрий Пегов уволен по собственной инициативе.
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